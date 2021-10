Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Sono 2.697 i nuovi casi di Covid-19 e 70 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino con i dati aggiornati sull'emergenza. I tamponi da ieri sono stati +662mila con il tasso di positività sceso allo 0,4%. In lieve calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono -5 per un totale di 2.423. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è 355 (-3 rispetto a ieri) con 27 ingressi del giorno. In totale sono 71.768 le persone in isolamento domiciliare e 74.546 gli attualmente positivi. I dimessi e guariti da inizio pandemia sono 4.515.987 mentre le vittime sono 131.655.