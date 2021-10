"Il primo ministro Draghi alcuni giorni fa ha detto che per dare una svolta al Paese bisogna cambiare filosofia sulle collaborazioni fra pubblico e privato. Questo esempio tra Novartis e ministero della Cultura potrà ispirare molti altri – ha continuato Frega -. In Italia esiste un patrimonio scientifico e culturale molto ricco che è difficile da valorizzare. L’obiettivo di Mudimed - ha concluso - è quello di mettere a disposizione di tutti, soprattutto i più giovani, i gioielli che oggi sono nascosti, accompagnandoli con una narrazione semplice e comprensibile”.

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - “Il sito mudimed.it, che è stato lanciato oggi, è un’idea che nasce un anno fa quando Novartis si pose come tema quello di avvicinare i cittadini alla scienza. Così, tra le varie iniziative che abbiamo lanciato di acculturamento scientifico della popolazione, utile a ridurre il gap tra scienza e cittadini, abbiamo pensato a questo museo digitale della medicina. Un’opera unica che verrà arricchita nei prossimi mesi e nei prossimi anni di cui Novartis è lieta ed orgogliosa”. Così Country President Novartis Italia e Amministratore delegato Novartis Farma Pasquale Frega, a margine della presentazione della prima sala virtuale di mudimed.it tenutasi nel ministero della Cultura a Roma.

