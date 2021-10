Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "C'è un effetto Green pass negli ultimi 7 giorni: oltre 2,1 milioni di test rapidi e oltre 407mila nuovi vaccinati, di cui l’86,4% tra 20 e 69 anni". E' quanto emerge dall'ultimo report Gimbe con il monitoraggio della situazione epidemiologica nella settimana 13-19 ottobre. "Delle 407.404 nuove persone vaccinate nell'ultima settimana l’86,4% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa: 78.387 nella fascia 20-29 anni, 90.960 nella fascia 30-39 anni, 85.745 nella fascia 40-49 anni, 68.812 nella fascia 50-59 anni e 27.934 nella fascia 60-69", sottolinea il report.

"Il numero dei tamponi antigenici rapidi ha registrato una netta impennata, aumentando del 78,5% in una settimana - evidenzia il report - la media mobile a 7 giorni è salita da 173.235 del 13 ottobre a 309.297 il 19 ottobre; complessivamente, nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.151.081 tamponi antigenici rapidi. La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati rimane, invece, sostanzialmente stabile: da 57.275 del 13 ottobre a 58.201 del 19 ottobre; complessivamente nell’ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone (+4,7%)".

"Nell’interpretare gli effetti del Green pass su tamponi e nuovi vaccinati – spiega Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe – bisogna tenere conto che ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a 3 tamponi a settimana, mentre per aumentare la copertura vaccinale è sufficiente che il numero di nuovi vaccinati non tenda allo zero".