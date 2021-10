A causa del rallentamento economico causato dalla pandemia di coronavirus, le nuove emissioni sono effettivamente diminuite del 5,6% lo scorso anno. Tuttavia, secondo l'organizzazione, ciò non ha avuto effetti evidenti sulla concentrazione dei gas serra esistenti nell'atmosfera o sui loro tassi di crescita. La notizia arriva alla vigilia dell'avvio a Glasgow della Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che punta concordare interventi significativi per ridurre le emissioni globali.

Clima: allarme Onu, in 2020 record livelli atmosferici CO2

Clima: allarme Onu, in 2020 record livelli atmosferici CO2

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli