Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute)() - La proposta di legge sull'eutanasia approderà in aula alla Camera il prossimo 22 novembre. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha 'ri-calendarizzato' il provvedimento che è ancora all'esame della commissione Giustizia.

Eutanasia: in Aula alla Camera dal 22 novembre

