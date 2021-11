Bucarest, 2 nov. (Adnkronos Salute) - Triste record in Romania, dove nelle ultime 24 ore sono morte 591 persone per complicanze riconducibili a Covid-19, il numero più alto dall'inizio della pandemia. I dati sono stati diffusi dal ministero della Sanità rumeno, secondo cui nel Paese non sono più disponibili letti nei reparti di terapia intensiva.

In Romania, seconda nazione meno vaccinata dell'Europa, sono morte in tutto 48.664 persone dopo aver contratto il coronavirus Sars-CoV-2. Inoltre nell'ultima giornata sono stati riportati più di 11mila contagi. Solo il 37% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.