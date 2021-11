Roma, 16 nov. (Adnkronos Salute) - Controllo periodico dei nei e protezione della pelle dai danni causati dai raggi solari sono strumenti fondamentali per la prevenzione del melanoma, il tumore della pelle più aggressivo e più frequente nelle persone al di sotto dei 50 anni di età , che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento nelle diagnosi. Una prevenzione che deve concretizzarsi non solo prima dell’estate, ma anche e soprattutto dopo l’estate per verificare i possibili danni causati della scorretta esposizione al sole e in generale durante il resto dell’anno per controllare l’eventuale comparsa di nei sospetti.

Per riportare l’attenzione delle persone sull’importanza della prevenzione del melanoma, la campagna di Novartis 'Oltre la pelle' - La prevenzione al centro' torna con una nuova iniziativa presso i centri specialistici di alcune città italiane, per invitare la cittadinanza a controllarsi grazie a screening gratuiti, a dialogare e confrontarsi con i clinici per conoscere, prevenire e affrontare insieme il melanoma.

Ultimamente gli italiani - sottolinea una nota Novartis - hanno trascurato la prevenzione del melanoma, come ha dimostrato una indagine condotta lo scorso marzo da Doxapharma e promossa da Novartis, secondo la quale nel 2020 quasi l’80% degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei nei, il 43% ha dichiarato di non aver mai fatto uno screening, e tra coloro che erano abituati a controllarsi periodicamente, la frequenza è diminuita. Solo il 7% ha pianificato nei mesi successivi un controllo dei nei. L’indagine ha rilevato come sia diminuita anche la quota di persone che dichiarano di conoscere bene il melanoma e quella di chi ritiene fondamentale la diagnosi precoce per aumentare le possibilità di guarigione.

"Per contrastare efficacemente il melanoma è importante adottare sin da piccoli dei comportamenti corretti, come esporsi al sole applicando sempre una protezione alta e solo in determinate fasce orarie, ed effettuare periodicamente il controllo dei nei - dichiara Francesco Cusano, direttore della Uoc di dermatologia dell’Aorn San Pio di Benevento - Po 'G. Rummo' e presidente dell'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi) -. Il primo passo del percorso di prevenzione è l’autovalutazione. In caso di neo sospetto è consigliabile rivolgersi al proprio medico e quindi al dermatologo per una visita", aggiunge Cusano. Nell'ambito della campagna l’iniziativa 'Incontriamoci' partirà il 17 novembre dall’Aorn San Pio di Benevento – Po 'G. Rummo' e proseguirà per tutto il 2022 coinvolgendo altri centri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Gli incontri - dettaglia la nota - prevedono un momento informativo con gli esperti del centro che ospiterà l'evento per parlare dell’importanza della prevenzione primaria e secondaria e della necessità di controlli periodici. I partecipanti all’incontro informativo potranno effettuare al termine dell’evento uno screening gratuito dei nei. Per partecipare agli incontri ed effettuare le visite gratuite è necessaria la prenotazione (dettagli disponibili sul sito www.oltrelapelle.it nella sezione dedicata “Parliamone insieme”).

"I dati della ricerca Doxapharma hanno dimostrato come la pandemia e la generale scarsa attenzione alla salute della pelle abbiano influito negativamente sui controlli dei nei e sulla prevenzione del melanoma - ha concluso Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia. - Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e riportare le persone ad effettuare i controlli nei centri è l’obiettivo della nostra campagna, in linea con l’impegno di Novartis di offrire soluzioni che vadano anche oltre la terapia, che consentano di re-immaginare la medicina e che si traducano in servizi concreti di supporto alla salute delle persone".