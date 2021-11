San Polo Torrile (Pr), 16 nov. (Adnkronos Salute) - "Il nostro sito è una eccellenza per prodotti difficili biotecnologici, sia sterili liquidi che liofilizzati, ma anche prodotti solidi orali in alto contenimento, che significa che hanno caratteristiche di gestione particolarmente delicate sia per il prodotto stesso, ma anche per gli operatori che lavorano ogni giorno a contatto con il farmaco e noi abbiamo le tecnologie e le competenze per poterle realizzare dalla ricerca fino al mercato finale". Così Maria Chiara Amadei, direttore stabilimento e amministratore delegato Gsk Manufacturing, a margine del roadshow 'Innovazione e produzione di valore' presso lo stabilimento di San Polo di Torrile, Parma.

Se l'Emilia Romagna in questi ultimi 10 anni ha avuto un vero e proprio boom dell’export farmaceutico, +108%, lo deve anche a centri come quello Gsk di San Polo. "Produciamo per più di 100 mercati nel mondo e i nostri farmaci sono introdotti dallo stabilimento di San Polo - ha continuato Amadei - abbiamo diverse aree terapeutiche, sul sistema autoimmune, sul respiratorio, sull'Hiv e sull'oncologia e non per ultimo l'anticorpo monoclonale che è utilizzato per il trattamento di Covid-19".

In Italia nelle 200 aziende del comparto farmaceutico lavorano 67.000 addetti (90% laureati o diplomati). Gli under 35, negli ultimi 5 anni sono aumentati del 16% e hanno, per circa l’80%, contratti a tempo indeterminato. E San Polo non fa eccezione. "La nostra è una realtà estremamente giovane, l'età media è di 43 anni e la cosa di cui vado orgogliosa - ha concluso Amadei - è che abbiamo dei grandi talenti: sono persone che credono nella nostra missione, lavorano per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Parlerei quindi sì di investimento sui giovani, ma soprattutto sui talenti che ci permettono di essere un centro di eccellenza nel mondo".