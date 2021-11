Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - A seguito della necessità di proseguire nella somministrazione dei richiami del vaccino anti Sars-CoV-2, garantendo alle Regioni/Province autonome il necessario supporto da parte di personale sanitario appositamente contrattualizzato per l'esigenza, il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha provveduto, d'intesa con il ministero della Salute, a prorogare fino al 31 luglio 2022 l'Accordo Quadro già in essere con le Agenzie per il lavoro relativo al personale sanitario. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale.