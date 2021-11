Milano, 25 nov. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino anti-Covid per i bimbi under 12. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'ente regolatorio Ue ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino anti-Covid Comirnaty* di Pfizer/BioNTech, per includere l'uso nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Il vaccino è già approvato dai 12 anni in su.

Nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni - ricorda l'agenzia - la dose da somministrare sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 microgrammi rispetto a 30 µg). Come nel gruppo d'età più avanzata, il vaccino viene inoculato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane l'una dall'altra.

Il Chmp invierà ora la sua raccomandazione alla Commissione europea, che emetterà una decisione finale.