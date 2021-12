Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "C'è una bassa percezione della circolazione dell'Hiv, si ritiene che sia un problema legato agli anni '90 o ad alcuni sottogruppi di popolazione. Ma non è così, l'Hiv circola ed è legato a comportamenti sessuali a rischio. Si pensa che l'Aids sia un problema dei rapporti omosessuali, in realtà oggi interessa moltissimo eterosessuali ed omosessuali. Anzi, la quota di persone che si fanno il test in ritardo è molto più elevata tra gli eterosessuali". Lo spiega Barbara Suligoi, direttore Centro operativo Aids dell'Istituto superiore di sanità , ospite di 'Che giorno è' su Rai Radio1, sottolineando che "l'incidenza oggi più elevata da infezione da Hiv è tra i giovani tra i 25 e i 29 anni, tra i quali c'è una bassa percezione del rischio Hiv. Per questo i giovani vanno sensibilizzati all'utilizzo del preservativo".

"L'attenzione per il Covid ha diminuito quella per l'Hiv, che però continua a circolare ampiamente per l'Italia. Quello che abbiamo osservato nel 2020 è che le persone diagnosticate, nel 60% dei casi, erano in realtà stati infettati anni prima - rimarca Soligoi - quindi si scopre di esser sieropositivi già in fase avanzata di malattia".