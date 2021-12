Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Un importante passo avanti verso la personalizzazione della terapia nel tumore al seno metastatico Brca-mutato". Così gli esperti annunciano la disponibilità anche in Italia, dopo l'autorizzazione alla rimborsabilità da parte dell'Agenzia del farmaco Aifa, di talazoparib (Talzenna*, Pfizer) in monoterapia per il trattamento del carcinoma mammario Her2-negativo, localmente avanzato o metastatico, con mutazioni germinali Brca1/2. Il farmaco, orale, appartenente alla classe dei Parp-inibitori, si è dimostrato in grado di dimezzare il rischio di progressione della malattia e di migliorare la qualità . Come da indicazione europea, per riceverlo i pazienti devono essere stati precedentemente trattati con un'antraciclina e/o un taxano nel contesto neoadiuvante, localmente avanzato o metastatico, e i pazienti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali (Hr) devono essere stati precedentemente trattati con terapia endocrina o ritenuti non idonei alla stessa.

"Gli enzimi Parp hanno il compito di riparare i danni al Dna - spiega Lucia Del Mastro, direttore Clinica Oncologia medica e coordinatore Breast Unit Policlinico San Martino, università di Genova - Anche le proteine Brca1 e 2 regolano la riparazione del Dna, che però è carente nelle pazienti con mutazione Brca. Quando le cellule tumorali vengono esposte a sostanze che bloccano il meccanismo legato ai Parp, non sono più in grado di riparare in alcun modo i danni del Dna e questo ne blocca la crescita e le conduce a morte. Tale meccanismo spiega perché gli inibitori di Parp sono efficaci e vengono utilizzati solo in tumori Brca mutati. Talazoparib rappresenta una nuova, importante e specifica strategia terapeutica mirata per i tumori al seno Brca mutati, che prima della disponibilità degli inibitori Parp venivano trattati solo con chemioterapia o con terapia ormonale nel caso fossero presenti i recettori per gli ormoni".

In Italia - ricorda una nota - ogni anno si ammalano di tumore al seno circa 50mila donne, il 15% delle quali diventeranno metastatiche o saranno già metastatiche alla diagnosi. Oggi almeno 37mila convivono con una diagnosi di carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico, e nel 10% dei casi il tumore esprime una mutazione della linea germinale del gene Brca trasmesso per via ereditaria. "L'accesso al test Brca è disponibile su tutto il territorio nazionale e il suo rimborso per i pazienti oncologici che possono avere le mutazioni è garantito - sottolinea Saverio Cinieri, direttore Oncologia medica e responsabile Breast Unit del presidio ospedaliero 'San Antonio Perrino' di Brindisi, presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica Aiom - Per decidere a quali donne, o uomini, proporre il test Brca, esistono linee guida e raccomandazioni emanate da Aiom e pubblicate sul sito www.aiom.it".

L'approvazione di talazoparib - ricorda Pfizer - si basa sui risultati dello studio di fase 3 Embraca, che ha messo a confronto talazoparib con chemioterapia standard (capecitabina, eribulina, gemcitabina, vinorelbina) ed è stato condotto su 431 pazienti affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico Her2-negativo con mutazione germinale Brca, precedentemente trattati con non più di 3 regimi chemioterapici citotossici per la terapia del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico. Non erano ammessi trattamenti precedenti con Parp-inibitori. E' risultato che, a 12 mesi dall'inizio della terapia, la malattia non ha mostrato progressione in circa il 40% dei pazienti trattati con talazoparib rispetto al 20% dei pazienti trattati con chemio, con una riduzione del rischio di progressione di circa il 50%. Un dimezzamento, appunto.

L'efficacia del farmaco è stata osservata sia nel sottogruppo di pazienti con tumore triplo negativo sia nel sottogruppo con tumore con recettori ormonali positivi, così come nel sottogruppo non pretrattato o pretrattato con chemioterapia. Inoltre, una riduzione delle lesioni tumorali è stata vista nel 63% dei pazienti trattati con talazoparib rispetto al 27% di quelli che hanno ricevuto chemio standard. Infine, il trattamento con talazoparib ha determinato un significativo miglioramento, rispetto alla chemioterapia, dello stato di salute globale e della qualità di vita.

"Pfizer continua a fornire soluzioni volte a rispondere ai bisogni terapeutici delle pazienti affette da tumore al seno metastatico con talazoparib, questa volta focalizzandosi su una sottopopolazione a minore incidenza - afferma Alberto Stanzione, direttore Oncologia dell'azienda Usa in Italia - I tumori al seno non sono infatti tutti uguali. Ognuno ha le proprie caratteristiche, sia a livello di espressione dei recettori sia a livello di mutazioni nei geni Brca. Ad oggi si calcola che circa il 10% dei tumori al seno presenti questo tipo di mutazioni. Ed è proprio in questi casi che la malattia si presenta in forma aggressiva già in giovane età . Non solo, sono proprio questi tumori ad avere maggiori probabilità di recidiva. Con talazoparib Pfizer si è impegnata quindi a fare di più per queste pazienti, sviluppando una soluzione che non solo potesse offrire un beneficio clinico in termini di efficacia, ma fosse volta anche a migliorare la maneggevolezza della terapia e la qualità di vita di queste donne".