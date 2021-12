Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 16.806 i nuovi casi di coronavirus e 72 i morti in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 679.462 tamponi con un tasso di positività al 2,5%. Sono stati 55 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 698 in totale. Cinquanta in più i ricoverati con sintomi per un totale di 5.298 persone.