Bruxelles, 3 dic. (AdnKronos Salute) - I capi di Stato e di governo dell'Ue nel Consiglio europeo del 16-17 dicembre a Bruxelles "potranno discutere con attenzione" il tema dell'eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid, ma "la priorità è raggiungere un tasso di vaccinazione più alto". E, se ci fossero proposte di discutere di obbligatorietà , molto probabilmente assumerebbero la forma di linee guida Ue, piuttosto che di un regolamento che sarebbe vincolante in tutta l'Unione. Lo spiega in un'intervista a 'Politico.eu' il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue, Pietro Benassi. Â

