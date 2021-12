Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "L'approccio 'mix-and-match' o la vaccinazione eterologa con un vaccino mRna può essere utilizzato sia per le prime dosi sia per i booster". Lo prevedono le nuove raccomandazioni dell'Ema e degli Ecdc.

Covid: Ema e Ecdc, ok a mix vaccini mRna

