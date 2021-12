Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - L'influenza rallenta il passo. Secondo l'ultimo report Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss) c'è una "lieve flessione della curva delle sindromi simil-influenzali in Italia dovuto maggiormente al calo nella fascia sotto i 5 anni di età ". I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 283mila, per un totale di circa 1.630.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. "Quattro Regioni (Val d’Aosta, Campania, Calabria, Sardegna) non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet", rimarca l'Iss.

Nel report della 48esima settimana del 2021, "Il livello di incidenza è pari a 4,8 casi per mille assistiti" e gli esperti sottolineano "che la maggior parte dei casi di sindrome simil-influenzale segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quelli influenzali la cui circolazione è di tipo sporadico".