"Quindi penso - ha aggiunto - che l'idea che questa sia in qualche modo una versione più lieve del virus debba essere messa da parte" e che occorra "riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera tra la popolazione. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è il booster" vaccinale, ha sottolineato, citato dai media locali.

Londra, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato la morte nel Regno Unito di almeno una persona contagiata con la variante Omicron di Sars-CoV-2. "Purtroppo Omicron sta causando ospedalizzazioni e purtroppo è confermato che almeno un paziente con Omicron è morto", ha dichiarato Johnson durante una visita a un centro di vaccinazione di Londra, in zona Paddington.

