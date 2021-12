Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute)() - All'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono stati vaccinati contro Covid-19 i primi 5 bambini 5-11enni in Italia. "Hanno tra i 6 e i 9 anni". Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che oggi all'Inmi ha dato il via, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla somministrazione del vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Il Lazio è la prima Regione a partire, le altre inizieranno domani. "Sono molto soddisfatto - ha detto l'assessore - I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento ai bambini come una festa".