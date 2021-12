Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute)() - Era il 27 dicembre del 2020 e allo Spallanzani di Roma partiva la campagna vaccinale anti-Covid. Oggi, a un anno di distanza, sempre l'Istituto nazionale per le malattie infettive ha ospitato il V-Day del vaccino pediatrico per la fascia 5-11. In un clima di festa, con la musica della banda della Polizia, i clown-medici, piccoli regali e palloncini, sono iniziate le immunizzazioni ai primi 70 bambini accompagnati dai genitori.

"Abbiamo preferito venire oggi, siamo contenti e speriamo venga fatta da tutti - ha spiegato una mamma appena uscita - Nessuna esitazione sul vaccino a nostra figlia Melissa di 8 anni". Un altro genitore che accompagnava la figlia Giulia, 7 anni: "Sono biologa, il vaccino è un preparato biologico e non capisco questa diffidenza di alcuni genitori. Facciamo il vaccino ai nostri figli".