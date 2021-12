Prima della firma, i ministri hanno visitato lo Stabilimento e il nuovo reparto per la produzione di autoiniettori e infialamento di monoclonali.

Firenze, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presenza del direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa, Nicola Latorre, hanno firmato oggi a Firenze l'accordo per l'ampliamento della produzione nazionale di medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

Cannabis: Difesa-Sanità, intesa per ampliamento produzione farmaci

