Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute)()() - "Stiamo raccogliendo i dati" sulla Flash Survey sulla circolazione delle varianti di Sars-CoV-2 in Italia "e tra pochi giorni saremo pronti". Così il ministro della Salute Roberto Speranza all’Adnkronos Salute, al termine della presentazione, all’università Cattolica di Roma, del libro di Walter Ricciardi "Sanità pubblica - Scienza e politica per la salute dei cittadini", edito da Vita e Pensiero.

