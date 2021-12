Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono 16.213 i nuovi casi di coronavirus e 137 morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 337.222 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 4,8%. Sono 73 gli ingressi in terapia intensiva, che portano il totale dei pazienti a 987. Al netto dei dimessi oggi nei reparti di rianimazione ci sono quindi 21 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 375 in più di ieri per un totale di 8.101.