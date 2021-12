Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute)()() - Il tampone ai vaccinati durante le feste è necessario? "Ã? chiaro che dobbiamo aspettare i dati. Certo, un utilizzo maggiore dei tamponi ha l’utilità di ridurre quanto più possibile la circolazione del virus, individuando le persone eventualmente positive che possono innescare contagi secondari e quindi altri focolai. Dobbiamo aspettare e valutare quella che sarà innanzitutto la prevalenza della variante Omicron in Italia e poi mutuare anche quella che è l’esperienza, purtroppo, di Paesi che stanno vivendo un’esplosione di contagi legati alla Omicron". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite a 'Non stop news' su Rtl 102.5.

"Il Regno Unito, ad esempio - ha proseguito Sileri - ha una mole di contagi impressionante e diciamo che questa quarta ondata è stata ulteriormente accelerata come numeri della variante Omicron, ma in questo momento non si esprime con un aumento del numero dei decessi. Ã? pur vero che chi viene oggi contagiato, magari finisce in ospedale, deve aspettare qualche giorno per vedere l’esito del ricovero. Ã? prematuro essere ottimisti o pessimisti nei confronti della variante Omicron, anche se i dati iniziali dicono che sia una variante più contagiosa e probabilmente meno cattiva dal punto di vista di letalità , ma è comunque troppo presto".