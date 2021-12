Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Allo stadio bisogna indossare la mascherina, o le regole si rispettano oppure si arriva a scelte drastiche. Nel caso ci fossero tifosi senza mascherina secondo me bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse, perché allo stadio già oggi è obbligatorio indossarla". Lo dice a Rai Radio 1, ospite di 'Un giorno da pecora', il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

