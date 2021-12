Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute)()() - Nell'ultima settimana in Italia si registrano "bassi livelli di circolazione dell'influenza" stagionale e "stabili i casi di sindromi simil-influenzali, pari a 4,4 casi per mille assistiti". Lo rileva l'ultimo report Influnet dell'Istituto superiore di sanità . Ad essere "colpiti maggiormente sono i bambini al di sotto dei cinque anni di età , in cui si osserva, in quest’ultima settimana, un’incidenza di sindromi simil-influenzali pari a 15,1 casi per mille assistiti, stabile rispetto a 14,7 registrato nella precedente settimana", prosegue il report.

Nella cinquantesima settimana del 2021, "i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 262mila, per un totale di circa 2.075.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza", ricorda l'Iss. Tra le Regioni che hanno attivato la sorveglianza, "Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale", puntualizza il report.