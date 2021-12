Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute)()() - L'incidenza settimanale di Covid a livello nazionale continua ad aumentare: è "351 per 100.000 abitanti", calcolata sul periodo 17-23 dicembre, contro 241 per 100.000 abitanti della settimana 10-16 dicembre (dati flusso ministero Salute). E' quanto si legge nel report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia.

