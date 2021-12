Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)()()() - "Certamente ci sono alcune categorie, quelle a contatto con il pubblico, che con Omicron diventano vettori, se non vaccinati. Di fatto tutte le operazioni a contatto con il pubblico dovranno prevedere prima o poi l’obbligo vaccinale". Lo sottolinea Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica, ospite questa mattina a Sky Tg24.

