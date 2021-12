Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute)() - Potrebbe essere il 10 gennaio, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, la data che il Commissario straordinario per l'emergenza Covid indicherà , come previsto nella circolare del ministero della Salute, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, per l'avvio delle somministrazioni dei booster di vaccino anti-Covid con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose.