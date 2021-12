"Se prendiamo i dati dello scorso anno nella stessa giornata di oggi - sottolinea - vediamo che sicuramente i positivi erano molti, molti meno, ma era un altro virus, o meglio era questo ma non con la variante Omicron, ma i posti letto occupati in terapia intensiva erano largamente superiori. E ciò grazie al fatto che oggi abbiamo un vaccino e un virus più leggero", conclude.

Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - "Festeggiamo la fine dell'anno in pochi e possibilmente tutti vaccinati, perché ciò che riduce i rischi di contagio. Credo che questo sarà l'ultimo Capodanno che avremo con questo virus. Non voglio essere troppo ottimista, ma credo che davvero ci siamo e basta guardare i numeri". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a 'L'aria che tira' su La7.

Covid: Sileri, 'sarà ultimo Capodanno col virus, festeggiare in pochi e vaccinati'

Covid: Sileri, 'sarà ultimo Capodanno col virus, festeggiare in pochi e vaccinati'

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli