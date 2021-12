Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Continua l'aumento costante dell'occupazione dei posti letto, da parte di pazienti Covid, nei reparti ordinari di area medica degli ospedali italiani. La media nazionale sta crescendo di un punto percentuale al giorno: era al 15% il 27 dicembre, al 16% il 28 dicembre ed è cresciuta al 17% nella giornata di ieri, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) aggiornati alle ore 21 del 29 dicembre. Una percentuale che supera di 2 punti la soglia di occupazione Covid considerata critica fissata al 15%.

Covid: ricoveri in Italia al 17%, nuovo aumento in 24 ore 13 regioni e province autonome sopra soglia critica del 15%

