roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - In Israele è stato registrato il primo caso di 'flurona', ovvero una infezione contemporanea da coronavirus e influenza. Lo riporta 'Ynet'. La paziente è una donna in gravidanza non vaccinata contro entrambi i virus. Secondo i medici, potrebbero esserci diversi casi non ancora diagnosticati. La donna è entrata in travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva e, secondo l'ospedale, sta bene e sarà dimessa.