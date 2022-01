Si tratta del terzo accordo fra il colosso Usa e l'azienda biotech tedesca sul fronte delle malattie infettive, dopo la collaborazione avviata nel 2018 per il vaccino antinfluenzale e quella del 2020 contro Covid-19.

Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Dopo l'alleanza che ha portato al primo vaccino contro Covid-19, Pfizer e BionTech annunciano di aver firmato un nuovo accordo di collaborazione per sviluppare un potenziale, primo vaccino a base di mRna per l'herpes zoster. Le due aziende puntano ad avviare gli studi clinici nella seconda metà del 2022.

Covid: accordo Pfizer-BionTech per primo vaccino mRna contro herpes zoster

