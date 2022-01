Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Per andare in banca, accedere a servizi della Pa o servizi personali - vedi parrucchieri o estetiste - sarà necessario esibire il Super green pass, ovvero essere vaccinati o guariti dal Covid. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle proposte uscite dalla cabina di regia e che dovrebbero approdare nel Cdm che si terrà nel pomeriggio.

Covid: verso Super pass anche in banca, da parrucchiere o estetista

Covid: verso Super pass anche in banca, da parrucchiere o estetista

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli