Dal report risulta inoltre in forte aumento anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero pari a 1,3 (range 1,27-1,32) al 28 dicembre 2021 rispetto all'1,11 (range 1,08-1,13) del 20/12.

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - Nel periodo che va dal 15 al 28 dicembre 2021, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato, a livello nazionale pari a 1,43 (range 1,23 – 2), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. E' quanto emerge dal report settimanale della Cabina di regia, riportato dall'Istituto superiore di Sanità (Iss).

