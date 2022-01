Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - "Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino" anti Covid "somministrate in questa ultima settimana. � il numero più alto in soli 7 giorni dall'inizio della campagna vaccinale". Lo scrive, sui suoi profili social, il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ringrazia le "donne e gli uomini che lavorano ogni giorno perché questo sia possibile".

