Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute)() - Parte oggi il confronto tra il ministero della Salute e le Regioni sulla possibilità di una revisione dell'attuale normativa che riguarda alcuni temi, dalla durata delle quarantene Covid alla classificazione delle ospedalizzazioni. Lo apprende da fonti qualificate l'Adnkronos Salute. Il tavolo è stato chiesto dalle Regioni che spingono per un adeguamento dell'attuale sistema di monitoraggio dei casi.

Covid: revisione normativa, al via da oggi confronto ministero Salute-Regioni

Covid: revisione normativa, al via da oggi confronto ministero Salute-Regioni

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli