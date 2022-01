Milano, 21 gen. (Adnkronos Salute)() - "Puglia e Sardegna in giallo. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione". Sono i passaggi colore annunciati dal ministero della Salute. Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sull'andamento di Covid-19, il ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che segna questi cambi di fasce di rischio.

