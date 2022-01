Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Sono 77.696 i nuovi casi di coronavirus e 352 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi. Su un totale di 519.293 i tamponi processati in 24 ore si rileva un tasso di positività pari al 15%. Salgono i ricoverati con sintomi che sono 235 in più di ieri e portano il totale dei pazienti nei reparti covid a 19.862. Resta invariato, al netto dei dimessi, il numero dei posti occupati in terapia intensiva rispetto a ieri che sono 1.685. In 24 ore sono stati 101 gli ingressi in rianimazione. Cala il numero dei positivi in Italia che oggi sono 25.049 in meno di ieri. Ad oggi in Italia ci sono 2.709.857 persone positive al Covid-19.