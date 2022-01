Milano, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Oggi nuova flash survey sulla circolazione di Omicron e di altre varianti del coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Lo prevede una circolare diramata dal ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione Giovanni Rezza.

"Proseguono le indagini rapide (quick surveys) al fine di stimare la prevalenza delle varianti Voc" di preoccupazione "e di altre varianti di Sars-CoV-2 in Italia", si legge nel documento con in allegato una nota tecnica sulla metodologia dettagliata da seguire. "Questa valutazione - informa la circolare - prenderà in considerazione i campioni dai casi notificati il 31 gennaio 2022, corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite sequenziamento genomico".