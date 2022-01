Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Sono 57.715 i nuovi contagi da coronavirus e 349 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Sono stati 478.314 i tamponi processati con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 19.913 ricoverati, 296 da ieri, 1.584 in terapia intensiva, 9 in meno, con 112 ingressi in 24 ore.