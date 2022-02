Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "Nel tempo, quando avremo una protezione di comunità raggiunta, dovremo arrivare anche all'eventualità che una persona positiva completamente asintomatica possa fare una vita normale con la mascherina Ffp2 per qualche giorno, ma senza dover uscire dal mercato del lavoro, dalla socialità e da tutto quello da cui oggi esce a causa di una semplice positività senza sintomi. Farlo oggi è prematuro, ma è una valutazione da fare nei prossimi giorni o al massimo qualche settimana, allineandoci agli altri Paesi occidentali. Non va fatto troppo presto ma nemmeno tardivamente. Credo che in un paio di settimane, quando vedremo un calo importante del numero delle terapie intensive e della circolazione del virus, questo potrà essere sicuramente fatto". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'TimeLine' su Sky Tg24.