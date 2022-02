Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Il 98,5% dei farmacisti iscritti all’Albo è regolarmente vaccinato contro Covid-19. Il dato emerge dall’ultima rilevazione sui farmacisti sospesi dall’Ordine che, al primo febbraio, risultano essere 1.719, pari all’1,7% del totale dei 101mila iscritti, in prevalenza per inadempimento dell’obbligo vaccinale previsto per legge per i professionisti e operatori in campo sanitario. “La situazione è costantemente sotto controllo grazie a un accurato monitoraggio quotidiano svolto dagli Ordini territoriali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini", sottolinea Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi).

"Rispetto alla precedente rilevazione, si registrano 35 sospensioni in meno, e da ciò si evince che è cresciuto il numero dei farmacisti vaccinati. Un ringraziamento - aggiunge - va agli Ordini provinciali che adempiono con rigore e accuratezza alle loro responsabilità di verifica, e a tutti i farmacisti che, aderendo alla vaccinazione, hanno dato prova di grande responsabilità , la stessa dimostrata sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, durante la quale sono sempre stati in prima linea al servizio dei cittadini”.