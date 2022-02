Milano, 9 feb. (Adnkronos Salute) - Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio diminuisce del 17% il numero di nuovi casi Covid registrati nel mondo rispetto alla settimana precedente, ma aumentano le morti del 7%. E' il trend segnalato nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità . Nelle 6 regioni Oms sono stati registrati oltre 19 milioni di contagi e poco meno di 68mila decessi nei 7 giorni monitorati. A livello di regione europea, l'Italia risulta ancora seconda per numero di morti settimanali - con 2.628 decessi, 4,4 per 100.000 abitanti, dato simile alla settimana precedente - dopo la Russia (4.686 decessi, 3,2/100.000, simile alla settimana precedente).

Al 6 febbraio 2022, a livello globale i casi Covid confermati risultano dunque oltre 392 milioni e oltre 5,7 milioni le vittime del virus. Questa settimana la regione del Mediterraneo orientale ha riportato un aumento del 36% nel numero di contagi settimanali, mentre tutte le altre regioni hanno registrato diminuzioni: la regione delle Americhe -36%, il Sudest asiatico -32%, la regione africana -22%, la regione del Pacifico occidentale -8% e la regione europea -7%. Il numero di decessi settimanali ha continuato ad aumentare nel Sudest asiatico (67%) e nel Mediterraneo orientale (45%), mentre è rimasto stabile nella regione delle Americhe e nella regione europea ed è diminuito nelle regioni africana (14%) e del Pacifico occidentale (5%).

A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi è stato segnalato dagli Stati Uniti (1,8 milioni in 7 giorni, -50%), seguiti dalla Francia (1,7 mln, -26%). Anche il numero più alto di morti settimanali nel mondo è stato riportato dagli Usa (14.090, -15%). Nella regione europea sono stati segnalati nella settimana monitorata dal bollettino oltre 11,1 milioni di nuovi casi Covid, dato in calo del 7%. Tuttavia, 11 Paesi dell'area hanno segnalato un aumento di nuovi casi del 20% o più nell'ultima settimana. Sono stati infine segnalati oltre 23mila decessi in 7 giorni.