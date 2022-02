Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute)() - "Osservando i numeri delle ultime settimane, non c'è ragione per mantenere stato di emergenza" per Covid-19 oltre il 31 marzo. "Progressivamente, come fanno altri Paesi e come fa l'Italia, si tornerà alla normalità ". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'TimeLine' su Sky Tg24