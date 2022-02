Milano, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "La quarta dose" di vaccino anti-Covid, "esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica. Solo dopo il pronunciamento di Aifa", l'Agenzia italiana del farmaco, "potrà eventualmente essere autorizzata". Lo precisa il ministero della Salute, dopo che la Regione Piemonte ha annunciato l'avvio della quarta somministrazione per i soggetti immunodepressi.

Covid: ministero, quarta dose immunodepressi al vaglio, ok solo dopo Aifa

Covid: ministero, quarta dose immunodepressi al vaglio, ok solo dopo Aifa La somministrazione è all'esame della comunità scientifica

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli