Come sottolinea Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, "i proventi realizzati dal concerto saranno destinati all'acquisto di attrezzature per un Centro integrato dedicato alla prevenzione, cura e ricerca dei tumori dell'utero". I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Il concerto vedrà il contributo straordinario della Banda della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi e affiancata dal Coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia diretto dal maestro Piero Monti. Attesi il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli; ospite non ancora confermato il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese.

Roma, 20 gen. (AdnKronos Salute) - Mercoledì 22 gennaio, alle 20.30 nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, è in programma la nona edizione del concerto di beneficenza 'Note di luce', organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall'associazione Oppo e le sue stanze Onlus. Alla serata, presentata da Carlo Conti, parteciperanno Red Canzian, Alessandro Carbonare, Stefano Di Battista, Le Div4s Italian Sopranos, Beppe Fiorello, Mario Lavezzi e Paola Turci.

Ricerca: 'Note di luce', serata benefica a Roma Il 22 gennaio all'Auditorium Parco della musica - Scambia (Gemelli), 'proventi per Centro contro cancro utero'

