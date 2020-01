Torino, 22 gen. (AdnKronos Salute) - "Abbiamo intenzione di attivare un piano straordinario per 1.600 ricercatori a livello nazionale, fare un intervento in tempi rapidi di circa 400 milioni sull'edilizia universitaria che da molti anni non è finanziata e sbloccare le risorse sulla ricerca che sono ferme da un po' di tempo e che consentiranno a tutti gli atenei italiani, in particolare al Politecnico di Torino, di poter accedere alle sfide del futuro, la transizione digitale, la transizione energetica, le nuove tecnologie, le biotecnologie". Ad annunciarlo il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, al suo arrivo al Politecnico di Torino per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico.

"Ci auguriamo di recuperare parte risorse fresche in tempi molto rapidi e poi con la nuova finanziaria di poter fare un piano pluriennale significativo", ha aggiunto il ministro.