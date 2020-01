Roma, 24 gen. (AdnKronos Salute) - In merito al caso sospetto di nuovo coronavirus cinese segnalato in Italia, "in base alle analisi effettuate presso il Policlinico di Bari non è confermato al momento che la paziente abbia una infezione da coronavirus 2019-nCoV. I servizi diagnostici hanno isolato un diverso agente etiologico noto per causare la patologia in atto". Così nella serata di ieri il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

"La gestione di questo caso - ha sottolineato - conferma come il sistema di sorveglianza nel nostro Paese per affrontare i casi di coronavirus è pienamente attivo ed efficiente. E' importante mantenere l'attenzione sul rischio, ma anche considerare che la definizione di caso adottata a livello internazionale considera come potenzialmente a rischio le persone con sintomatologia legata a infezioni delle alte vie respiratorie come tosse, febbre che negli ultimi 15 giorni sono state a Wuhan".