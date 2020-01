"La task-force - si precisa - ha verificato che le misure adottate dall’Italia nei giorni scorsi erano già in linea con quanto indicato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità".

Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - "La task-force del ministero della Salute sul coronavirus 2019-nCoV si è riunita questa mattina alla presenza del ministro, Roberto Speranza. Presenti, tra gli altri, anche i vertici degli aeroporti di Roma Fiumicino, di Milano Malpensa e la Protezione Civile. È stato discusso il documento ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), divulgato ieri, che ha deciso di non dichiarare al momento l’emergenza sanitaria globale e ha disposto alcune raccomandazioni". Lo comunica il ministero della Salute.

Virus Cina: task-force ministero, Italia in linea con raccomandazioni Oms

