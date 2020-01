Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Sale ancora il numero delle persone contagiate in Cina dal nuovo coronavirus simile alla Sars. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), i casi confermati sono 897, con 26 morti.

Casi 'importati' sono stati confermati a Hong Kong, Macau, Taiwan, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Usa, Singapore e Vietnam. "E' probabile un'ulteriore diffusione globale", concludono gli esperti europei.